Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Capellades

EFE

26.07.2019 | 11:46

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi declarat dimecres passat a Capellades i que provisionalment ha afectat una superfície d'unes 67 hectàrees. Durant la passada nit, els Bombers han continuat tancant el perímetre del foc amb una trentena de dotacions i aquest matí s'han incorporat a les tasques d'extinció vuit mitjans aeris.

El foc es va iniciar la tarda del dimecres després d'accidentar-se un vehicle a la carretera C-15, el posterior incendi del qual hauria provocat que les flames prenguessin en la vegetació existent al costat de la via i que s'estenguessin pel terme municipal de Capellades.

Des de l'inici del foc, el SEM ha atès tres persones: una en estat lleu, que va rebre l'alta in situ; un bomber en estat menys lleu, que va ser atès i traslladat a la mútua per una lesió al peu; i un agent forestal en estat menys lleu, que va ser traslladat a l'hospital d'Igualada afectat per les altes temperatures.