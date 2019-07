Busquen a l'autor d'un homicidi durant una baralla en una plaça de Barcelona

EFE

26.07.2019 | 11:46

Els Mossos d'Esquadra han obert una recerca per a identificar i detenir a l'autor de l'homicidi d'un home anit a la plaça Folch i Torres de Barcelona, en el transcurs d'una baralla que van protagonitzar en plena via pública. Segons ha informat la Policia de la Generalitat, els fets es van produir cap a les 21 hores d'anit, moment en què els Mossos van rebre un avís que els dos homes s'estaven barallant en l'esmentada plaça del districte de Ciutat Vella. Diverses dotacions policials es van traslladar fins al lloc dels fets, on van localitzar a un home greument ferit en el pit, pel que sembla a causa d'un apunyalament, mentre l'agressor havia emprès la fugida. Una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va assistir a la víctima en l'esmentat lloc i la va traslladar a un hospital, on finalment va morir unes hores més tard.