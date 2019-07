Ullastrell

25.07.2019 | 04:00

Montse Gonzalez Sucarrats ha guanyat el concurs de portades del programa de festa major d'aquest 2019 amb l'obra "Capgrossos", on es poden veure els pagrossos d'Ullastrell. La festa se celebra, com cada any, a mitjans d'agost, en concret els dies 14, 15, 16, i 17.