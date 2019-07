ERC i Bildu s'abstindran per facilitar un "govern progressista"; JxCat votarà "no"

ERC i Bildu s'abstindran per facilitar un "govern progressista"; JxCat votarà "no"

EFE

25.07.2019 | 12:12

ERC i EH Bildu s'abstindran aquest dijous en la investidura del candidat a la Presidència, Pedro Sánchez, per "facilitar un Govern progressista". La diputada d'EH Bildu Mertxe Aizpurua ha confirmat en una roda de premsa al Congrés, al costat del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, l'abstenció perquè s'acordi un "programa alternatiu a les dretes i es posin fre a les seves aspiracions".

Per la seva banda, la portaveu de Junts Per Catalunya (JxCat) al Congrés, Laura Borràs, ha avançat aquest dijous que la seva formació votarà "no" a la investidura de Pedro Sánchez com a president perquè no ha donat el "sí a la política" que oferiria "una resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans".