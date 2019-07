Un cotxe avariat, probable causa de l'incendi de Capellades

EFE

25.07.2019 | 12:13

Els Bombers de la Generalitat treballen amb diversos mitjans aeris i terrestres per a intentar controlar un incendi forestal a Capellades, que ja ha afectat unes seixanta hectàrees i que hauria estat provocat per un cotxe avariat.

Així ho ha assegurat en declaracions a TV3 l'alcalde de Capellades, Salvador Vives, qui ha explicat que l'origen de l'emergència hauria estat un cotxe incendiat, el foc del qual s'hauria propagat per la muntanya de Miramar.

L'alcalde ha afegit que l'incendi no ha afectat "cap zona habitada" i que "no hi ha cap perill d'evacuació de persones", encara que ha aconsellat als habitants del municipi que segueixin les indicacions dels professionals i romanguin a l'interior dels seus habitatges.