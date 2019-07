La cultura independient de Barcona crea una plataforma

24.07.2019 | 04:00

Artistes i associacions culturals independents de Barcelona s'han unit en una plataforma per a lluitar contra la precarietat econòmica en la qual es mouen i contra el "perill d'extinció" que suposa per a ells problemes generals de la ciutat, com la gentrificació. En un manifest presentat ahir i titulat "L'emergència de la cultura de base en Barcelona", unes quaranta entitats demanen ajuda a les administracions i denuncien que moltes d'elles estan sent expulsats de la ciutat pels alts preus del lloguer i l'assetjament dels inversors immobiliaris.

"Ens sentim desemparats", va assenyalar en roda de premsa Semolina Tomic, fundadora de l'Antic Teatre, un espai d'arts escèniques de petit format situat en un edifici de Ciutat Vella, el propietari del qual ara vol extingir el contracte d'arrendament.

No és l'únic cas, ja que altres entitats com INCA Catalunya o La Poderosa també van denunciar situacions semblants, mentre que diferents representants de Nyamnyam o Telenoilka van dir que ja s'han quedat sense seu per la mateixa raó. "L'amenaça és real i el perill de desaparició dels nostres espais i projectes es deu a l'augment del preu del lloguer, a la mercè de l'especulació i els criteris de lliure mercat d'oferta i demanda", assenyala el manifest presentat ahir per la cultura independent.