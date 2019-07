Rubí Brilla ajuda a rebaixar la factura de la llum a 67 famílies

Rubí

23.07.2019 | 04:00

Membres de 67 famílies han seguit els tallers de factura elèctrica que organitza l'Ajuntament a través del servei Rubí Brilla, fins al mes de juny. En aquestes sessions s'expliquen els conceptes bàsics de la factura de la llum i es donen eines per reduir l'import. La mitjana de l'estalvi per família és del 30% de la factura, però en alguns casos, els assistents aconsegueixen reduir-la fins a la meitat sense necessitat de modificar els seus hàbits de consum. El 70% de les persones que han participat en els tallers han descobert que tenien contractada més potència elèctrica de la necessària. Aquestes persones deixaran de pagar 50 euros l'any per cada kilowatt de potència que rebaixin.

En les sessions d'aquesta primera meitat de l'any, Rubí Brilla ha detectat que els assistents desconeixien que les elèctriques tenen tarifes de mercat lliure i una sola tarifa de mercat regulat i que optar per la tarifa regulada és l'opció més barata. El 60% de les persones que han passat pels tallers han abandonat el mercat lliure després de la sessió.

Més tallers al setembre

A més, un 35% dels assistents als tallers tenien contractats serveis extres, com ara manteniments i assegurances, sense ser-ne conscients. Rubí Brilla reprendrà els tallers de factures elèctriques el 25 de setembre. Els tallers són gratuïts però cal formalitzar una inscripció prèvia.