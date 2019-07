Pedro Sánchez no parla de Catalunya

Madrid

23.07.2019

El candidat a la Presidència, Pedro Sánchez, va eludir ahir referències concretes a Catalunya en la seva primera intervenció i es va limitar a comentar que per a superar les tensions territorials no solament es requereix aplicar la Constitució, sinó que serà necessari "un projecte col·lectiu de regeneració nacional".En el seu discurs d'investidura, Sánchez sí que va apel·lar a reforçar una Espanya "unida i diversa" perquè no té sentit "alçar fronteres internes. Això és anar contra la ...