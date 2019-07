ERC facilitarà la governabilitat d'Espanya però exigeix diàleg sobre Catalunya

EFE

23.07.2019 | 12:23

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit aquest dimarts al candidat socialista, Pedro Sánchez, que el seu partit és "imprescindible" per a la governabilitat d'Espanya, que no desitja "bloquejar", i li ha demanat per això que dialogui per a solucionar el "conflicte polític" de Catalunya.

Durant la seva intervenció davant el ple del Congrés en el debat d'investidura, Rufián ha demanat al PSOE formar una "taula de diàleg" després de deixar-li clar que no bloquejarà "a Espanya", perquè fer-ho seria "irresponsable". Facin el favor d'asseure's entorn d'una taula", ha instat el portaveu del grup català després de recordar que Oriol Junqueras està empresonat pel judici del "procés" i que una de les diputades d'ERC, Montse Bassa, és germana d'una de les persones preses.

Rufián ha insistit que més de dotze milions de vots i 190 diputats -suma de PSOE, Unides Podem i de forces nacionalistes i independentistes- "ens obliguen a caragolar-nos a una taula" i a parlar del "conflicte polític" existent a Catalunya. Aquesta legislatura, ha afegit, pot ser la de la solució al "conflicte polític" català. Al seu judici, es pot donar "una oportunitat a la història", a "la paraula enfront de l'odi".