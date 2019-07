Els matalassos i figures inflables, un perill per als nens al mar

Prevenció d'accidents

22.07.2019 | 11:13

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) alerta que les grans figures inflables, tan de moda des de fa uns anys, es consideren joguines aquàtiques i no són elements de seguretat pel que suposen un greu risc per als nens.

Els matalassos i flotadors només s'han d'utilitzar on el nen faci peu i mai al mar, ja que poden ser arrossegats cap a l'interior.

L'OCU recorda que els maniguets, armilles, bombolles, etc. ajuden a la flotació en el procés d'aprendre a nedar, però no són elements de seguretat. Per això, encara que utilitzin aquests objectes, mai s'ha de deixar de vigilar als més petits mentre romanguin en l'aigua.