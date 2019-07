Creixen els bancs d'esperma de gossos i gats de raça

22.07.2019 | 13:10

Els bancs d'esperma per inseminar gossos i gats han començat a proliferar a Espanya per l'auge dels criadors professionals, que busquen mantenir races pures i pedigrís que no s'adulterin amb l'encreuament d'animals, encara que no és accessible per als particulars que tenen mascotes.

El veterinari Josep Arús, cofundador de l'Hospital AniCura Arvivet Veterinaris, de Terrassa, un dels centres privats a Espanya amb un banc d'esperma per a mascotes (gossos i gats), ha explicat que la reproducció assistida de gossos i gats és una activitat emergent a Espanya, on actualment hi ha 164 veterinaris especialitzats.

Arús ha destacat la importància de les granges professionals com els principals demandants, que arriben a suposar "entre el 50 i el 60%" del treball diari en el centre, ja sigui amb labors d'assistència, inseminacions o congelació d'esperma.

El cost mitjà d'una inseminació artificial intrauterina per a gossos, ha detallat el veterinari, ronda els 300 euros, una quantitat a la qual se li ha d'afegir els 100 euros del seguiment previ que ha de fer el centre per a determinar el moment òptim per a la fecundació.