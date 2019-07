Les universitats demanen al Govern prop de mil milions

Efe

20.07.2019 | 04:00

Els rectors de les vuit universitats públiques catalanes han demanat a la Generalitat una "actuació immediata" per a fer front a la seva "greu situació financera", que es tradueix en una inversió de 900 milions d'euros en 2020. Les màximes autoritats de les universitats catalanes, després de reunir-se el dimecres amb el president del Govern, Quim Torra, van fer ahir públic un manifest en el qual reclamen una "acció immediata dels poders públics i del Govern de la Generalitat per a situar les universitats i la investigació científica com a prioritat estratègica de país".

En el manifest, els rectors alerten que la situació del sistema d'universitat públic és "crítica" i que la desinversió pública en universitat i en investigació a Catalunya en els últims anys "comença a afectar el funcionament ordinari i els resultats de l'activitat universitària".

Finançament

"S'ha passat d'un finançament de la Generalitat a les universitats de 908 milions d'euros en 2009 a un finançament de sol 766 milions d'euros l'any 2017", remarca el Manifest, per la qual cosa els rectors reclamen recuperar en 2020 el finançament públic de la Generalitat.

En l'escrit, els rectors destaquen el potencial de les universitats per a contribuir a l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides i defensen la gran contribució de les universitats públiques com a agent econòmic i social i generador de coneixement.

Per això, també reclamen altres mesures com aprovar i posar en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb el lideratge del Parlament i el Govern i la plena col·laboració de les universitats i la resta d'agents del sistema de coneixement a Catalunya.

Demanden així mateix afavorir una major autonomia institucional de les universitats públiques i reduir progressivament les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat, fins a arribar una reducció aproximada del 30%.

Que la Generalitat posi en marxa un pla de xoc per a millorar el finançament de les universitats públiques per al període 2020-2022, amb l'objectiu de garantir el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la qualitat universitària, és una altra de les peticions.

El manifest està subscrit pels rectors i pels presidents dels Consells Socials de la Universitat de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC).

Compromís

De fet, a finals del passat mes de juny, en una acció conjunta, els rectors de les vuit universitats públiques catalanes van urgir al Govern a adoptar "un compromís pressupostari per a fer front a la greu situació financera" d'aquests centres i a desenvolupar un marc legislatiu que afavoreixi l'autonomia universitària. Llavors, també van reclamar amb urgència que la Generalitat "assumeixi que les universitats públiques són una prioritat per al futur del país".