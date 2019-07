El grup d'havaneres Mariners de Riera actuarà a L' Havana

Matadepera

Redacció

19.07.2019 | 04:00

El grup d'havaneres de Matadepera Mariners de Riera ha estat convidat pel Ministeri de Cultura de Cuba per actuar en els actes de celebració dels 500 anys de la fundació de la ciutat de L'Havana. Tot i que encara no se'n saben tots els detalls, els actes de celebració tindran lloc entre els 4 i el 10 de novembre. No és la primera vegada que el grup de Matadepera actua a Cuba. El 1989, amb motiu del 470è aniversari de la fundació de L'Havana, van ser també convidats, juntament amb el grup Port Bo, essent el primer cop que dos grups espanyols actuaven allí.

El grup es va fundar el 1982 i des de llavors ha difós l'estil empordanès d'interpretar aquest gènere pel País Basc, València, Castella i Lleó, Madrid, Cantàbria, Mallorca, Menorca, França, Itàlia i Àustria, entre altres indrets.