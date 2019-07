L'ANC alerta del "risc de tornada a l'autonomisme"

Efe

18.07.2019 | 04:00

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va avisar ahir del "risc de tornada a l'autonomisme" i va assenyalar que la seva entitat "incrementarà el to d'exigència" cap als partits perquè "prioritzen l'objectiu de la independència i abandonen les lluites partidistes". En un text titulat "Carta oberta a l'independentisme de base", admet que el món soberanista viu "un moment de desconcert" que dificulta "trobar el camí que s'ha de seguir i evitar la frustració i la desunió".

"Hem comprovat d'una manera molt crua la volta al partidisme i la disputa pels espais de poder autonòmic i local", lamenta la presidenta de l'ANC, que censura que s'hagi "cedit el lideratge d'alguns d'aquests espais" al PSC.

Precisament Paluzie va ser una de les veus de l'independentisme més crítiques amb el pacte de JxCat amb el PSC en la Diputació de Barcelona. La missiva subratlla que "hi ha un risc evident, que el pacte en la Diputació exemplifica molt bé, de retorn a l'autonomisme, a pesar que l'electorat ha continuat donant victòries als partits independentistes, elecció rere elecció".

Malgrat això, afegeix Paluzie, l'ANC "no trencarà el fil, el petit fil" que li uneix als partits, ja que considera que té una "doble responsabilitat": "mantenir aquesta pressió sense contribuir a la desunió, mantenint la mobilització als carrers".

manifestació

Paluzie alerta a la ciutadania que a "les forces que treballen per al retorn de l'autonomisme i per a enterrar les esperances de culminar el procés d'autodeterminació" els agradaria "una ANC marginal i radicalitzada, que no fóra representativa del sentir de la majoria independentista".

També afirma la presidenta de l'ANC que la manifestació del pròxim 11 de setembre "és la més difícil de totes" les que ha convocat l' entitat: "Ens juguem que els partits independentistes compleixin amb el seu compromís cap al país i evitar que l'independentisme dormi durant anys".