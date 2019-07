Ferida greu una dona per la caiguda d'un llamp a Sant Antoni de Vilamajor

Pluges torrencials

18.07.2019 | 12:46

Una dona de 43 anys va resultar ferida greu anit després de la caiguda d'un llamp a la localitat barcelonina de Sant Antoni de Vilamajor, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat.

La dona va ser reanimada en un primer moment amb un desfibril·lador per agents de la policia local d'aquesta població. Fonts de l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, on va ser traslladada per efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han informat que la dona es troba en estat estable i el seu pronòstic és reservat.

Segons ha explicat avui a EFE el regidor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor Ferran Calvera, la dona anava passejant amb el seu marit quan va començar una forta tempesta i, pel que sembla, un llamp va raure va impactar prop d'ella, la qual cosa va provocar que caigués a terra i es donés un cop molt fort al cap. El seu marit també va ser atès pels serveis mèdics a causa de l'atac d'angoixa que va patir, ha indicat el regidor.

Durant l'episodi de tempestes registrat entre les 18.00 i les 23.00 hores d'ahir a les comarques barcelonines el telèfon d'emergències 112 va rebre 527 trucades per incidències relacionades per les intenses pluges, calamarsa i vent, la majoria d'elles per inundacions i caigudes d'arbres o tendals.

Una de les incidències es va deure a la caiguda d'un altre llamp que va afectar la catenària de la línia R-1 de Rodalíes entre les localitats de Mataró i Calella, que va quedar interrompuda entre les 20.30 i les 21.15 hores, i que encara aquest matí acumulava retards a causa de l'avaria.