Un 8 per cent dels desplaçaments seran amb bici el 2025

EFE

18.07.2019 | 12:41

L'Estratègia Catalana de la Bicicleta per a 2025, presentada ahir dimecres pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, preveu que aquest mitjà de transport suposi el 8 per cent del total dels desplaçaments, la qual cosa, en el cas de Barcelona, significa més que doblar el 4 per cent actual. Calvet ha explicat que una quota del 8 per cent suposaria passar de 300 mil a 600 mil desplaçaments diaris amb bici, una xifra que acostarien Catalunya a les de països del nord d'Europa. A més, el Govern considera que la meitat dels nous desplaçaments amb bici serien d'usuaris de cotxe o de moto, la qual cosa suposaria restar 150 mil desplaçaments diaris del transport privat.