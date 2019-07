Colau diu que l'ajuntament estudia posar un peatge per entrar a Barcelona

EFE

17.07.2019 | 12:51

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que l'ajuntament "està estudiant posar un peatge d'entrada a la ciutat de Barcelona a partir del mes de juliol de 2020". En una entrevista a TV3, Colau també ha confirmat que en el marc del Pla de Mobilitat 2020-24, i a causa de l'emergència climàtica, "es duran a terme restriccions de vehicles a Barcelona a partir de l'1 de gener". "Com a ajuntament -ha dit- hem fet molta feina i n'hem de fer més" per a continuar lluitant contra l'emergència climàtica, ha afirmat l'alcaldessa, que ha citat algunes de les mesures adaptades en aquest sentit, com la creació de superilles a la ciutat i els carrils bici, que s'han doblat.