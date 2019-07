Sánchez: "No vull aplicar un 155, però el meu deure és contemplar-ho"

EFE

15.07.2019 | 10:10

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha dit aquest dilluns que no vol aplicar un nou 155 a Catalunya, "però el meu deure és contemplar-ho". En una entrevista a la Cadena Ser, Sánchez ha argumentat que el 155 és "un article legítim sempre que es posi en qüestió la convivència i l'ordre constitucional en un determinat territori". Sánchez ha insistit que no descarta la seva aplicació perquè el seu deure és contemplar-ho: "Tant de bo no hagi d'aplicar-lo".

El president en funcions ha insistit que la forma de combatre a l'independentisme no és aplicar un article sinó plantejar un projecte regeneracionista i europeista. També s'ha referit al Tribunal Constitucional i ha recordat que la setmana passada va dir que un 155 permanent no és la sortida i tampoc és constitucional.