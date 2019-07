Adif preveu ara tallar la via fins a Martorell l'estiu de 2020

Castellbisbal

13.07.2019 | 04:00

Adif interromprà totalment el trànsit de trens de Renfe entre Castellbisbal i Martorell l'estiu de 2020 per a instal·lar el tercer fil del Corredor Mediterrani. La primera fase de les obres començarà aquest agost i, en principi, no afectarà la circulació dels trens. Adif modifica així la seva previsió inicial, que implicava interrompre el trànsit de trens en el municipi aquest mateix agost per a implantar l'ample ...