Marín, presidenta de la Diputació gràcies al pacte entre PSC y JxCat

L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va ser triada sense sorpreses ahir presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies al pacte entre PSC i JxCat, que es va mantenir malgrat les pressions d'ERC. En la segona votació després de no obtenir la majoria absoluta en la primera, Marín es va imposar amb 23 vots (PSC i JxCat) enfront dels 17 (Esquerra i Tot per Terrassa) que va obtenir el candidat proposat per ERC, Dionís Guiteras.

La resta d'aspirants només van ser donats suport pels seus propis grups: Laura Pérez (Comuns) va recaptar 5 vots, Salvador Tovar (Ciutadans) va obtenir 4 i Xavier García Albiol va collir els dos del PP.

Van ser necessàries dues votacions, ja que cap dels cinc candidats va obtenir la majoria absoluta en la primera volta, però en la segona sí que va resultar triada Marín, en ser la que va recaptar més suports.

JxCat tenia la clau de la votació, perquè amb els seus set diputats podia decantar la balança cap a la candidata del PSC o cap al proposat per ERC, perquè aquests dos partits estan empatats amb 16 diputats en la Diputació.

Però no van prosperar els intents d'ERC per a revertir el pacte ni les pressions de l'ANC, que es va concentrar al matí a les portes de la Diputació, ja que finalment JxCat va complir l'acord amb el PSC que tanta polèmica ha generat en el món sobiranista.

Diàleg

L'acord, signat divendres passat dia 5, establia que els dos partits compartirien el govern de l'organisme provincial i que els socialistes es quedarien la presidència, amb Núria Marín com a candidata.

Després de ser proclamada, Marín (L'Hospitalet, 1963) va rebre la vara de presidenta de la Diputació de mans del seu antecessor en l'alcaldia de L'Hospitalet, Celestino Corbacho, que va exercir com a president de la mesa d'Edat en la sessió constituent.

En el seu discurs institucional dins del ple després de la seva proclamació, Marín va apel·lar al diàleg per a resoldre els conflictes en els "temps difícils que vivim", i va cridar els grups a treballar "junts en el que ens uneix", que és l'espai municipalista.

Acabat el ple, la dirigent socialista es va dirigir a la sala de premsa per a contestar a les preguntes dels periodistes i, allí va destacar que l'acord amb Junts per Catalunya és "un pas important", si bé va remarcar que es limita a assumptes municipals.

Marín és regidora de l'Ajuntament de L'Hospitalet des de 1995 i, l'abril del 2008, va ser nomenada alcaldessa de la ciutat, càrrec del qual va ser reelegida en les eleccions de 2011, 2015 i 2019. És adjunta a la primera secretaria del PSC i membre del consell nacional del partit, en el qual milita des de 1981.

Així mateix, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va afirmar ahir a la tarda que "hi ha un abans i un després" en les relacions amb JxCat després que la formació hagi donat amb els seus vots la presidència de la Diputació de Barcelona al PSC, per la qual cosa va demanar als postconvergents que "donin explicacions".

Retrets

En unes declaracions realitzades al Parlament, Marta Vilalta va afirmar que "avui és un dia molt decebedor per al país, perquè JxCat s'ha equivocat amb la decisió que ha pres en la Diputació de Barcelona", que no és un ajuntament, va recalcar, "sinó la tercera institució de Catalunya".

Segons la portaveu republicana, "JxCat podia haver optat per un pacte amb ERC", que té exactament el mateix nombre de diputats provincials que el PSC (16) "i, en canvi, ha triat pactar amb el PSC".

"Podria haver hagut ara mateix un govern republicà i independentista en la Diputació de Barcelona i, en canvi, JxCat ha volgut donar-li la presidència a un partit del bloc del 155", va retreure la portaveu d'Esquerra.