Vacarisses porta la biblioteca a la piscina

11.07.2019 | 04:00

La Biblioteca El Castell de Vacarisses aprofita l'esporga de revistes de tot l'any per oferir-les als banyistes de la piscina municipal perquè puguin consultar-les allà mateix i/o emportar-se-les a casa. La biblioteca anirà renovant l'oferta cada setmana. L'objectiu de la "bibliopiscina" és no llençar el fons ja usat i reutilitzar-lo, oferint un espai de lectura amena durant les vacances. Una iniciativa molt lloable per a fomentar la lectura en uns mesos, els estivals, on s'acostuma a tenir més temps d'oci.