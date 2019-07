Sánchez: les diferències de fons com Catalunya impedeixen un govern de coalició

EFE

11.07.2019 | 12:14

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, s'ha mostrat convençut que les discrepàncies importants "de fons" del PSOE amb Unidas Podemos en qüestions d'Estat com la crisi de Catalunya portaria a "paralitzar" un Executiu de coalició "per les seves pròpies contradiccions internes".

"Si aquesta legislatura, davant les portes d'una sentència del Tribunal Suprem d'aquí a pocs mesos, els independentistes tornen a fer alguna cosa com el que van fer fa dos anys, Unidas Podemos donarà suport al Govern d'Espanya en l'aplicació hipotètica, que jo no desitjo, de l'article 155 de la Constitució?", ha plantejat Sánchez com a exemple en una entrevista a TVE.