El pacte és manté i Marín és la nova presidenta de la Diputació

11.07.2019 | 13:28

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha estat elegida aquest dijous com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona. No hi han hagut sorpreses. Marín ha estat escollida en segona votació amb el suport de 23 diputats. Finalment ha prosperat l'acord previ entre el PSC i Junts per Catalunya, una decisió que significa un clar enfrontament de JxCat amb ERC, amb qui forman govern a la Generalitat i que fins a darrera hora els republicans han intentat aconseguir trancar l'acord que tenien Junts per Catalunya i els socialistes.

Marín es regidora de l'Hospitalet des del 1995, va començar la seva trajectòria política com a responsable de l'Àrea d'Hisenda i de la Regidoria de Collblanc-la Torrassa (1995-1999). Fins al 2007, va ser primera tinenta d'alcalde i responsable de l'Àrea d'Economia i Hisenda, fins que va assumir l'Àrea de Planificació, Coordinació i Economia, a més de continuar sent primera tinent d'alcalde.

Núria Marín és vicepresidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, membre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), presideix la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) i és vicepresidenta de l'assemblea per a l'Agenda Urbana de Catalunya.