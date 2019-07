Locutori on va passar la baralla mortal.

Locutori on va passar la baralla mortal.

EFE

11.07.2019 | 12:17

Un home va morir anit a Barcelona apunyalat en el transcurs d'una baralla amb un altre que també va resultar ferit i que va ser detingut poc temps després. Fonts pròximes a la investigació han informat aquest dijous que tots dos es van enredar en una baralla amb arma blanca per causes que encara s'estan investigant i que la víctima va morir minuts després de ser traslladada a l'Hospital Clínic. La policia catalana ha obert una recerca per a aclarir els fets.