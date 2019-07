El Govern defuig la crisi de JxCat i ERC per presidir la Diputació

10.07.2019 | 04:00

El Govern va evitar ahir abordar el conflicte entre JxCat i ERC per la Diputació de Barcelona i, malgrat les diferències entre les dues forces que el componen, segueix "conjurat" de forma "granítica" per a continuar amb la legislatura. Així ho va exposar la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, en la qual va evitar valorar el conflicte entre ERC i JXCat pel pacte de l'espai postconvergent amb el PSC en la Diputació, escudant-se que l'assumpte no s'ha abordat en el Consell Executiu, segons va asseverar.

No va ser l'únic front del dia perquè durant la reunió del Govern es va conèixer la qualificació de la Fiscalia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per al qual demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per desoir l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs dels edificis públics en la campanya de les municipals i les europees del 26M.

A través de Twitter, el president va reaccionar amb una crida "a exercir i defensar cada dret negat", i va afegir la frase "el tornarem a fer", que s'ha convertit ja en un lema independentista.

Budó, per part seva, va afirmar que la qualificació de la Fiscalia és un "contrasentit" i va criticar l'"ona de repressió" contra les institucions catalanes, el dia en què agents de la Guàrdia Civil de paisà van acudir al Palau de la Generalitat i a seus d'alguns departaments a la recerca d'expedients administratius relacionats amb l'organització de l'1-O, per ordre de la jutge que investiga els preparatius d'aquest.

Polèmica

Fer front a aquesta "ona de repressió" és un dels objectius que comparteixen el Govern de JxCat i ERC, va emfatitzar Budó, que no obstant això va evitar entrar a valorar la polèmica entre les dues forces independentistes, al·legant que no li correspon opinar el que "competeix als partits polítics" i que "no s'ha tractat en el Consell Executiu".

Va assenyalar, això sí, que l'executiu no és "monolític" perquè el formen dos partits, però va asseverar que les "discrepàncies en la valoració dels pactes postelectorals" entre JxCat i ERC "no afecta el Govern, que és granític".

Així, va manifestar que l'executiu està "conjurat a continuar treballant" amb "unitat", amb la finalitat de "tirar endavant aquesta legislatura" i combatre "l'ona de repressió".

Budó, a més, va expressar el desig que els contactes que manté Torra aquests dies amb entitats i partits sobiranistes donin com a resultat una "unitat estratègica" del sobiranisme que, de moment, continua absent.

Si bé Torra va intervenir directament per a canviar el sentit del pacte municipal al seu poble, Santa Coloma de Farners, Budó va dir que el president no té prevista una reunió oficial amb el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès.

Va indicar que tota participació del mateix president o de membres de Govern en les negociacions per a reorientar el conflicte entre les forces sobiranistes seria en tot cas com a representants dels seus respectius partits polítics.

En la seva reunió, el Consell Executiu també va donar llum verda al nomenament de l'exdirigent d'Eusko Alkartasuna Gorka Knörr com a nou delegat de la Generalitat a Madrid. Assumeix així la plaça que va deixar vacant Ferran Mascarell per a presentar-se a les municipals a Barcelona, en la llista de JxCat.