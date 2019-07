Bosch exigeix a Borrell que doni explicacions per l'"espionatge" i dimiteixi

EFE

10.07.2019 | 11:51

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha expressat aquest dimecres la seva indignació per "l'espionatge polític" dut a terme per l'Estat a diverses delegacions exteriors de la Generalitat, i ha exigit al ministre Josep Borrell que doni explicacions i dimiteixi "si fa falta". El Ministeri d'Afers Exteriors ha indicat avui que la seva comesa és "vigilar de prop" qualsevol activitat que pretengui menyscabar la imatge d'Espanya i qualsevol intent d'impulsar el projecte independentista del Govern de Catalunya; la qual cosa inclou, ha precisat, les delegacions de la Generalitat a l'exterior.

En resposta a una pregunta plantejada per una diputada d'ERC en la sessió de control del Parlament al Govern, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, s'ha referit a un informe del seu departament en el qual es recullen documents aportats pel citat ministeri davant els tribunals per a demanar el tancament cautelar de tres delegacions de la Generalitat a l'exterior. Segons Bosch, de la lectura d'aquests informes es desprèn que hi ha hagut "un espionatge polític" a tres delegacions -les de Londres, París i Ginebra-, així com a membres del Govern i càrrecs electes d'àmbit europeu.

"Pel que sabem -ha apuntat-, es tracta d'un altre escàndol, d'un greu cas d'espionatge polític en el qual s'utilitzen recursos de les clavegueres de l'Estat" en contra de les institucions de la Generalitat i, en aquesta ocasió específicament de les del departament d'Acció Exterior. "Borrell -ha subratllat- ha de donar la cara, donar explicacions, i assumir responsabilitats pel que ha fet i, si fa falta, ha de dimitir"