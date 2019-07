Ada Colau i Jaume Collboni arriben a un acord de govern a Barcelona

EFE

10.07.2019 | 11:52

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del grup municipal del PSC, Jaume Collboni, han aconseguit un "Acord d'Esquerres per al Govern" de la capital catalana després de gairebé un mes de negociacions. L'acord, el presentaran aquest migdia.

El PSC va donar suport a la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa el passat 15 de juny amb el compromís de negociar la formació d'un govern de coalició. Les negociacions han estat lentes i l'acord es presenta quan falten cinc dies per al ple del cartipàs municipal; queda pendent que el ratifiquin les bases de Barcelona en Comú, com estableix el reglament d'aquesta formació.