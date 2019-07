La víctima de "la Manada" de Manresa es va sentir intimidada

Efe

09.07.2019 | 04:00

La menor que als 14 anys va ser víctima d'una violació múltiple a Manresa va assegurar ahir davant el tribunal que jutja als sis suposats autors que es va sentir intimidada i espantada, ja abans que l'agredissin, després de veure que els acusats es passaven una pistola i feien posat de carregar-la.

En la seva declaració d'ahir, davant la secció 22 de l'Audiència de Barcelona, que jutja a sis acusats de la violació i un setè per no impedir-la, la noia va incriminar almenys a tres dels sis suposats autors de la violació i va indicar que no recorda gairebé res, excepte alguns flaixos, perquè va prendre diversos cubates i uns altres que li van preparar en un "botellón" en una fàbrica abandonada de Manresa, l'octubre de 2016.

La menor va comparèixer protegida per una mampara perquè no entrés en contacte visual amb els acusats d'haver-la violat, en una declaració clau perquè la Fiscalia decideixi si manté l'acusació d'abusos contra els processaments o l'eleva a agressió sexual.

"Em van començar a fer cubates i ja no recordo més", va afirmar la noia, que va explicar que va ser la seva amiga qui li va explicar que havia estat violada, per torns, per sis dels acusats en una caseta adjunta a la fàbrica abandonada on va acudir a fer un "botellón" al costat d'altres menors.

"Plorant"

Segons va relatar la menor, la seva amiga li va explicar que els sis acusats la van violar, mentre ella estava en el sòl "plorant", encara que la víctima només recorda fugaçment tres situacions, en una de les quals situa a un dels processaments penetrant-la mentre uns altres es masturbaven al seu voltant.

La noia va precisar que, mentre va estar en la festa, tenia "por" dels acusats, que, segons la seva versió, abans de violar-la van estar exhibint una pistola, que es passaven entre ells simulant estar carregant-la.

Així mateix, la víctima és un dels més de cent casos d'agressions sexuals grupals denunciats a Espanya des de 2016. El projecte "Geoviolencia sexual", impulsat per Feminicidio.net per a documentar aquests casos de violència sexual sobre els quals no hi ha estadístiques oficials, xifra en 104 les agressions múltiples perpetrades des de 2016 fins a març de 2019: 17 en 2016, 14 en 2017, 59 en 2018 i 14 en els tres primers mesos de 2019.

Vídeos

No obstant això, des de llavors han transcendit diversos casos més: una violació de tres homes a una dona a Pamplona a l'abril, una agressió sexual de cinc homes en una platja nudista de Cullera (València), una altra de quatre turistes alemanys a una compatriota a Mallorca la setmana passada i, aquest cap de setmana, un noi irlandès de 19 anys va ser violat per dos homes en Magaluf (Mallorca).

Es tracta d'una forma de violència sexual que la violació de "la Manada" en els Santfermins de 2016 va posar en el centre de l'agenda feminista i mediàtica.

Segons les estadístiques de "Geoviolencia sexual" relatives als 104 casos que han registrat, 356 agressors van participar en els 104 casos d'agressions sexuals múltiples, si bé en cinc d'elles es desconeix el nombre d'homes que les van perpetrar.

El 62,5% de les agressions van ser violacions consumades. Igualment, un de cada quatre agressors era menor d'edat quan va integrar la violació grupal, mentre que una de cada tres víctimes eren menors. A més, els agressors van prendre imatges o vídeos de la víctima mentre era vexada en el 13,5% d'aquests casos.