Manuela Carmena serà la pregonera de les festes de la Mercè 2019

EFE

09.07.2019 | 12:03

L'ex alcaldessa de Madrid Manuela Carmena serà la pregonera de les pròximes festes de la Mercè, que tindran a Beirut com a ciutat convidada. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ho ha anunciat aquest dimarts en un tuit, en el qual ha escrit: "És una alegria anunciar que per a les pròximes festes de la Mercè 2019 ja tenim cartell de Maria Corte, Beirut com a ciutat convidada i una pregonera excepcional: Manuela Carmena". L'Ajuntament de Barcelona, ha informat per la seva part que el pregó, que dóna el tret de sortida de les festes majors de la capital catalana, tindrà lloc el dia 20 de setembre en el Saló de Cent del consistori.