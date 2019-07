ERC ofereix a JxCat liderar la Diputació

Efe

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha ofert aquest dilluns a JxCat la possibilitat, no només de revertir el seu pacte amb el PSC en la Diputació de Barcelona, sinó també que obtingui la presidència d'aquesta institució provincial, "ja que això no va de cadires".

Aragonès ha indicat, en una roda de premsa, que ERC comprèn "l'onada d'indignació" que s'ha produït en el soberanisme català després del pacte de JxCat amb el PSC que comporta que la presidència de la Diputació de Barcelona l'obtinguin els socialistes.

Ha fet, no obstant això, una crida "a la calma" i ha subratllat que "hi ha temps" per a continuar negociant un pacte alternatiu, que comporti una presidència acordada entre ERC, JxCat i comunes, tenint en compte que tant Esquerra Republicana com el PSC disposen del mateix nombre de diputats provincials, 16 cada partit.

Doble diputats

Encara que ERC disposa de gairebé el doble de diputats provincials que JxCat, 16 els republicans i 7 els postconvergentes, Aragonès ha posat damunt de la taula la possibilitat que la presidència l'obtinguin aquests últims "perquè del que es tracta és de triar entre "un president independentista" o un altre que no ho és.

ERC no es planteja, en canvi, "obrir crisi de govern" en una cinquantena d'ajuntaments catalans per a revertir pactes municipals signats per Esquerra o JxCat amb el PSC.

"Les dinàmiques municipals són diferents a les de les institucions supramunicipals, i en els municipis hi ha acords que ens poden agradar més o menys, però no discutirem alcaldies independentistes" siguin o no d'ERC, ha explicat.

Sobre els pactes que desitgen revertir els dirigents de JxCat a Sant Cugat o Figueres, on havia guanyat la seva formació i finalment hi ha hagut un pacte d'ERC amb el PSC que ha comportat que l'alcaldia la hi quedin els republicans, Aragonès ha puntualitzat que existeixen casos oposats.

A Cervera, que és la capital de la comarca de la Segarra, "ERC va guanyar les eleccions -ha recordat- però JxCat ha pactat amb el PSC, i a mi no m'agrada això, però hi haurà dinàmiques municipals que han portat a aquesta situació, i al cap i a la fi, hi ha un alcalde independentista".

Segons aquest mateix dirigent d'ERC, "no té sentit parlar d'acords municipals que van tenir lloc fa un mes i que, en molts casos, no depenen del que diguin els partits, sinó de la voluntat majoritària que hi ha en cada municipi", ha indicat.

Tercera institució

"No m'agrada el que acaba d'ocórrer en el Consell Comarcal de la Selva", on avui s'ha sabut que JxCat i el PSC han signat un altre acord de govern, "però volem centrar-nos en les negociacions sobre la Diputació de Barcelona, que és la tercera institució del país" pel que respecta al volum pressupostari.

"La votació del pròxim dijous va de si la presidència l'obté un independentista o la hi queda el PSC", ha recalcat abans d'aclarir que, per aquest motiu, ERC ofereix la presidència a JxCat "ja que això no va de cadires".

Preguntat sobre la possibilitat que si JxCat no reverteix el seu pacte amb el PSC en la Diputació de Barcelona això tingui conseqüències sobre l'estabilitat del Govern de la Generalitat, s'ha mostrat molt caut i ha dit que preferia no parlar d'escenaris que no han ocorregut.

"Vostès saben que mai diré o faré res que empitjori la situació", ha subratllat el vicepresident del Govern i actual "home fort" d'ERC, Pere Aragonès