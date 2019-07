Una fuga química en un polígon causa 23 ferits lleus

Castellbisbal

Efe

08.07.2019 | 18:44

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès aquest dilluns al matí a 23 persones ferides lleus, 11 de les quals han estat evacuades a centres sanitaris, per una fuga química, que no ha tingut afectació a l'exterior, a una empresa del polígon industrial Sant Vicenç de Castellbisbal.

Segons els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 09.38 hores, l'incident ha ocorregut per la reacció accidental d'hipoclorit de sodi i àcid sulfúric, però no ha comportat risc per a la població exterior ja que ha estat ràpidament controlada.

El SEM ha activat 11 ambulàncies i ha desplegat una estació de descontaminació, mentre que els bombers han mobilitzat 6 vehicles.