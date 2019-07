Cruïlla tanca la seva desena edició amb 77.000 assistents

Festivals

08.07.2019 | 11:43

El Festival Cruïlla va tancar dissabte a la nit la seva desena edició amb rècord de públic, un total de 77.000 persones, segons van informar diumenge els seus organitzadors. En una edició en la qual hi va haver novetats com la implementació de la tecnologia 5G aplicada a la indústria de l'entreteniment i de la música en viu, grups com Black Eyed Peas i Love of Lesbian, o l'australiana Kylie Minogue han rebut el beneplàcit del públic. El raper terrassenc Lildami també va entusiasmar dijouus a l'inici del festival celebrat al Parc del Fòrum.