Concierto solidario en Rubí de la banda tributo a Queen Momo

Rubí

Redacción

05.07.2019 | 04:00

La Asociación Solidaria de Ayuda Vecinal (Asav), con la colaboración del Ayuntamiento de Rubí, organiza a las nueve de esta noche en el teatro municipal La Sala un concierto solidario para recaudar fondos para los diferentes proyectos que lleva a cabo contra la pobreza infantil. Tocará la banda tributo a Queen Momo, el único grupo de habla hispana escogido para tocar en la 24ª. Convención de Fans de Queen en Inglaterra y elegido por el propio Brian May -componente de la banda británica- para protagonizar la versión española del musical We Will Rock You. Las entradas cuestan 18 euros y se pueden adquirir por internet (4tickets.es).

comedor de verano

Asav Rubí es una asociación que promueve la acción comunitaria e intenta mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía de Rubí y sus alrededores. Cada día atiende a personas que pasan dificultades y les ofrece apoyo, entre otros, en la búsqueda activa de empleo y formación y en materia de vivienda o de pobreza energética.

Además, la entidad presta una especial atención a la infancia, con proyectos como el comedor de verano, un aula de refuerzo con merienda saludable o la iniciativa "Ningún niño sin juguetes", entre otros.