Puigdemont y Comín optan por no ir a Estrasburgo al intuir "falta de garantías"

03.07.2019 | 04:00

Finalmente, Carles Puigdemont y Antoni Comín no entraron en Francia para reclamar su reconocimiento como eurodiputados pese a encontrarse "a pocos metros" de Estrasburgo, según manifestó su abogado, Gonzalo Boye ante unos 8.000 manifestantes, desplazados para protestar junto al Parlamento Europeo por el no reconocimiento como eurodiputados de ambos y de Oriol Junqueras, actualmente encarcelado, el día en que se constituía el Parlamento Europeo.

"No existe garantía de que no haya una medida administrativa y que los lleven directamente a territorio español", aseguró Boye, lo que provocó los silbidos de los manifestantes. Puigdemont y Comín "se encuentran a pocos metros de aquí siguiendo esta manifestación", explicó el letrado. Según fuentes del entorno de Puigdemont, él y Comín se quedaron en la vecina ciudad alemana de Kehl, separada de Estrasburgo por el río Rin, sin cruzar así la frontera.

Boye también afirmó a los manifestantes que Puigdemont y Comín, "como parlamentarios europeos electos que son, se van dirigir a todos vosotros". Los organizadores del acto, el Consell per la República Catalana, prepararon un escenario, desde el que Boye se dirigió a los presentes. A través de un vídeo, también intervino Puigdemont, que pidió al Parlamento Europeo que se corrija la "deriva autoritaria" del actual presidente en funciones, Antonio Tajani.

Además, Puigdemont, a través de las redes sociales, concretamente desde su cuenta de Twitter, agradeció su presencia a los desplazados a Estrasburgo.

"Hoy las calles de Estrasburgo hablan catalán, pero sobre todo hablan demócrata", escribió, en alusión a los manifestantes que asistieron ayer a la localidad francesa, el día de la consitución del nuevo Parlamento Europeo.

"Algunos querrían las calles vacías, silentes, resignadas. Pero nosotros llenamos, hablamos, luchamos. Que lo tengan claro nuestros ilustres perseguidores: no nos rendiremos. Gracias a todos por estar ahí", concluía el mensaje de Puigdemont a sus fieles.

El nuevo Parlamento

El nuevo Parlamento Europeo se constituyó ayer martes con los eurodiputados elegidos en las elecciones del 26 de mayo, salvo Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comín, que no han podido recoger el acta de parlamentario. El lunes, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó la petición de Puigdemont y Comín de establecer medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de impedir su reconocimiento como eurodiputados.

"Dado que es indiscutible que los nombres de los demandantes no estaban incluidos en la lista remitida por las autoridades españolas al Parlamento el 17 de junio de 2019, debe estimarse que, a primera vista, los demandantes no habían sido declarados oficialmente electos", indicó el tribunal en su resolución.

Además, añadía que "no puede prosperar" la alegación de Puigdemont y Comín, según la cual el Parlamento Europeo debería haber considerado que la proclamación el pasado 13 de junio por parte de la Junta Electoral Central de los diputados electos "era la declaración oficial y no debería haber tenido en cuenta" la lista remitida por las autoridades españolas el 17 de junio.

La manifestación, tenía como lema "Omplim Estrasburg" y contó con una buena presencia de diputados y políticos de Junts x Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya. La Assamblea Nacional de Catalunya (ANC), por su parte, organizó más de 100 autobuses que partieron desde diferents puntos de Catalunya para sistir a esta concentración.

Desde terrassa

En Barcelona salieron autobuses desde diferentes barrios, pero también hubo otros que partieron desde localidades como l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sant Adrià del Besós. Por lo que respecta al Vallès Occidental, también salieron autobuses procedentes desde Terrassa, Sabadell y Rubí y de otras poblaciones de otras comarcas como Martorell, Mollet del Vallès o Molins de Rei.

Esta es la novena legislatura del Parlamento Europeo desde que nació. Las elecciones del finales del mes de mayo pasado han dado pie a una Eurocámara más fragmentada que en anteriores legislaturas. El 61 por ciento de los eurodiputados de esta legislatura 0se estrenan por primera vez.