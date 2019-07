Puigdemont agradece la presencia de catalanes en Estrasburgo

Política

02.07.2019 | 12:16

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha agradecido hoy a los catalanes que se han desplazado hasta Estrasburgo (Francia) para protestar por el no reconocimiento como eurodiputados de él mismo, del exconseller Toni Comin y del líder de ERC, Oriol Junqueras, el día en que se constituye el Parlamento Europeo (PE).

En su cuenta de Twitter, Puigdemont ha escrito: "Hoy las calles de Estrasburgo hablan catalán, pero sobre todo hablan demócrata", en alusión a los cerca de 6.000 independentistas catalanes que se espera que se manifestarán en Estrasburgo.

"Algunos querrían las calles vacías, silentes, resignadas. Pero nosotros llenamos, hablamos, luchamos. Que lo tengan claro nuestros ilustres perseguidores: no nos rendiremos. Gracias a todos por estar ahí", concluye el mensaje de Puigdemont.

El nuevo Parlamento Europeo se constituye hoy martes con los eurodiputados elegidos en las elecciones del 26J, salvo Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Antoni Comín, que no han podido recoger el acta de parlamentario.

El Tribunal General de la Unión Europea desestimó ayer lunes la petición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín de medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de impedir su reconocimiento como eurodiputados.