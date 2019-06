Los presos del procés llegan a Zuera y hoy lo harán a Catalunya

Efe

26.06.2019 | 04:00

Los siete reclusos varones del procés llegaron ayer a la prisión de Zuera (Zaragoza), donde estaba previsto que pasasen la noche, y hoy serán trasladados a Catalunya, según indicaron fuentes de Interior. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva; el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, que ayer por la mañana salieron a las 9.30 horas de la cárcel madrileña de Valdemoro. Allí pernoctaron tras ser trasladados a ese centro desde el de Soto del Real (Madrid), donde han estado recluidos mientras ha durado el juicio oral del proceso independentista.

El dispositivo del traslado, al que el Tribunal Supremo dio su visto bueno el pasado viernes una vez finalizado el juicio, está siendo idéntico al anterior, el que se llevó a cabo en julio de 2018 una vez que el juez Pablo Llarena dio por concluida la instrucción del caso.

Conducidos por la Uprose, la unidad especializada de la Guardia Civil para los traslados de presos, saldrán hoy desde Zuera hacia un centro penitenciario de Catalunya, donde serán ya los Mossos d'Esquadra quienes se hagan cargo de su custodia y seguridad.

Por su parte, las dos mujeres presas, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, serán trasladadas directamente hoy desde la cárcel de Alcalá de Henares (Madrid I) a Catalunya.

Asimismo, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, denunció ayer que es "inaudito" que a los políticos soberanistas presos se les someta a "un traslado de dos días" hasta las cárceles catalanas, lo que supone un "castigo adicional".

Diálogo

"Es sorprendente e inaudito el hecho que hasta ahora no se les haya empezado a trasladar y que dure dos días y dos noches", denunció Budó en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán. Budó criticó "el castigo adicional e innecesario" a los presos cuando, según consideró, se les podría haber trasladado a Catalunya de una forma "más rápida".

Puso como ejemplo el traslado de Forn a Catalunya para asistir a la constitución del Ayuntamiento de Barcelona, el pasado 15 de junio, viaje que se hizo "en un solo día" desde Soto del Real.

La consellera también dijo que es "sorprendente e inaudito" que el traslado no se haya producido hasta ahora, cuando "hace muchos días que el juicio terminó".

Por otro lado, Budó reiteró la disposición al diálogo con La Moncloa y reclamó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que también se abra al mismo para resolver el "conflicto político" en Catalunya, como defendió ayer el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en declaraciones a RAC 1.

El Consell Executiu se celebró a una semana de la constitución del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) el próximo 2 de julio.

Una sesión plenaria a la que no podrán acudir los electos de JxCat Carles Puigdemont y Antoni Comín, por no haberse desplazado a España para realizar los trámites pertinentes, ni tampoco Oriol Junqueras (ERC), en este caso porque el Tribunal Supremo no autorizó su salida de la cárcel para recoger el acta de eurodiputado.

En este contexto, el Consell de la República, la organización creada por Puigdemont desde Waterloo, ha convocado una protesta en Estrasburgo el mismo 2 de julio, a la que podrían acudir Torra y otros miembros del Govern.