Los políticos del "procés" llegan mañana a las cárceles catalanas

EFE - Madrid

25.06.2019 | 04:00

Los nueve reclusos del "procés", entre ellos Josep Rull, de Terrassa, serán trasladados en las próximas horas a cárceles de Catalunya, donde se esperan que estén ya este miércoles, según han indicado fuentes del Ministerio del Interior. Una vez concluidos los trámites administrativos necesarios, los presos serán conducidos a cárceles de Catalunya con un dispositivo idéntico al del anterior traslado, cuando concluyó la fase de instrucción del proceso judicial.

De este modo, los siete hombres, que saldrán de la cárcel madrileña de Soto del Real, irán en conducción ordinaria con pernoctación en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza), y las mujeres irán directamente desde la prisión de Alcalá, también en Madrid. Las fuentes han recordado que reglamentariamente la conducción de hombres y mujeres se hace por separado y así se llevará cabo en este caso.

Será la Uprose, la unidad especializada de la Guardia Civil la encargada de efectuar el traslado hasta un centro penitenciario catalán y en esa comunidad serán ya los Mossos d'Esquadra los encargados de su seguridad. Las mismas fuentes no han querido precisar el momento en el que saldrán hacia Catalunya los reclusos y han alegado razones de seguridad.

Tras finalizar el juicio, los presos solicitaron el traslado a prisiones de Catalunya, a lo que el pasado viernes dio su visto bueno el Tribuna Supremo al no haber diligencias que exigieran la presencia de los procesados. De este modo, el Alto Tribunal consideró que no había "obstáculo" alguno para su traslado a las cárceles de Lledoners (Barcelona), Mas d'Enric (Tarragona) y Figueres (Girona), donde se encontraban antes del juicio.

no se esperan cambios

Si se mantiene lo previsto, el traslado se hará del mismo modo que cuando fueron conducidos a Catalunya en julio de 2018 una vez que el juez Pablo Llarena dio por concluida la instrucción del caso.

En aquella ocasión los hombres fueron agrupados en la cárcel madrileña de Valdemoro, desde ahí llevados a Zuera (Zaragoza) y ya al día siguiente a la prisión de Brians II, en Barcelona. Las mujeres fueron trasladadas directamente. Todos volvieron a prisiones madrileñas el pasado 1 de febrero, once días antes del comienzo del juicio.

En Catalunya, estuvieron recluidos en la cárcel barcelonesa de Lledoners el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva; el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Jordi Cuixart. Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell permaneció en la cárcel Mas d'Enric de El Catllar (Tarragona) y la exconsellera de Treball, Dolors Bassa, en Puig de les Basses, en Figueres. En esas mismas prisiones estarán ya probablemente el miércoles todos ellos. Por otra parte, unas 50 personas se movilizaron este domingo en la madrileña puerta del Sol para pedir la libertad de los políticos independentistas presos y el derecho a la autodeterminación con gritos como "Sí, sí sí, derecho a decidir" o "Libertad, presos por votar".

La manifestación fue convocada por la plataforma Madrileñ@s por el Derecho a Decidir y entre las personas que acudieron a la concentración se encontraba la diputada de la CUP en el Parlament, Natàlia Sànchez, quien agradeció la "solidaridad" y el apoyo de Madrid por una causa que considera "compartida". También se hizo referencia a colectivos de París, Toulouse y Lyon, que se concentraron el pasado sábado. w