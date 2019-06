Mas prefiere a Sánchez que a una alianza de derechas

Política

21.06.2019 | 12:14

El expresidente catalán Artur Mas ha admitido este viernes que prefiere un Gobierno que quizás "no ponga soluciones" a Cataluña pero que no la "arrase", en alusión al PSOE y Unidas Podemos, que otra alternativa en Moncloa que sea "hostil" y aplique un "155 permanente", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Mas ha expresado así su preferencia de cara a la investidura del líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez. Ha afirmado que confía "entre poco y nada en que la política española sea capaz, gobierne quien gobierne, de dar una buena solución para Cataluña", ni siquiera, ha remarcado, "gobernando PSOE con Podemos".

El expresidente catalán Artur Mas no ha descartado este viernes volver a presentarse a unas elecciones si se lo piden, una vez termine en febrero su inhabilitación, aunque ha puntualizado que la balanza hoy en día está más inclinada en no dar este paso.