Solsona: "Entré con el ideal de mejorar el pueblo y lo ha hecho"

matadepera

Antonio Losada

19.06.2019 | 04:00

Tras doce años como alcaldesa de Matadepera -tres mandatos, entre 2007 y 2019- gobernando con mayoría absoluta, primero bajo las siglas de CiU y luego del PDeCAT (Junts per Matadepera), Mireia Solsona decidió no presentarse a las últimas elecciones municipales y ceder el testigo a Nil López, que ahora se ha hecho con la vara de mando revalidando por cuarta legislatura consecutiva la mayoría absoluta de la formación.Solsona, que deja el listón muy alto, confiesa que "me ha hecho muy feliz poder ...