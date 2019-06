3 de cada 10 españoles miente sobre dónde van de vacaciones

18.06.2019 | 12:43

Se acercan las vacaciones para la mayoría de los españoles y muchos ya las tienen planeadas, comienzan los corrillos en las empresas y en los bares para presumir sobre dónde va cada uno, sobre las excursiones o experiencias que se van a realizar o sobre los maravillosos hoteles y resorts en los que se van a alojar. Hasta ahí, todo bien, típico de nuestra cultura el fanfarronear sobre esas espléndidas y merecidas vacaciones que nos vamos a pegar, pero, según ha podido comprobar el buscador de vuelos y hoteles jetcost no todo es cierto. Un 34% de los españoles miente sobre donde va de vacaciones. La calidad del alojamiento, el tiempo que les ha hecho o incluso la cantidad de alcohol que han bebido son otras de las grandes exageraciones.

El equipo de Jetcost ha realizado la encuesta como parte de un estudio acerca de las experiencias de los europeos durante sus vacaciones. El estudio fue realizado a 3.000 personas (500 de cada nacionalidad: británicos, españoles, italianos, alemanes, portugueses y franceses) mayores de 18 años, y que al menos hubieran viajado una vez en los últimos doce meses.

Inicialmente, a todos los encuestados se les preguntó si habían mentido o exagerado algún aspecto de sus vacaciones, a lo que el 68% contestó que sí. Los españoles resultaron ser los europeos que más mienten.

A todos los encuestados que participaron en la encuesta también se les preguntó si habían dicho a algún amigo o familiar que habían disfrutado de sus vacaciones más de lo que realmente lo habían hecho. Un 75% reconoció que sí. Además, un 55% reconoció que no le diría a nadie que sus vacaciones habían sido un fracaso.

Al profundizar un poco más en las razones de por qué los españoles habían mentido sobre dónde habían ido de vacaciones las respuestas más comunes fueron: "me avergonzaba decir dónde había estado realmente" (35%), "quería impresionar" (32%), "no había ido de vacaciones a ningún sitio" (15%) y "quería estar a la altura del resto" (12%).

Las personas más comunes a las que se mintió fueron: "compañeros de trabajo" (33%), "amigos" (27%) y "familiares" (12%). Los continentes donde dijeron que habían estado fueron: América (32%), Europa (27%), Sudamérica (21%), Asia (18%) y África (16%).

Incluso un 10% de los que habían mentido sobre dónde habían ido de vacaciones habían llegado al punto de publicar una imagen falsa en las redes sociales