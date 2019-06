El Govern exige el "traslado inmediato" de los presos a cárceles catalanas

EFE

14.06.2019 | 11:46

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha exigido este viernes el "traslado inmediato" de los líderes independentistas presos a cárceles catalanas. En declaraciones a Ràdio 4, Budó ha deplorado que el exconseller preso Joaquim Forn, que este sábado asistirá como concejal electo de JxCat a la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Barcelona, sea devuelto a la cárcel de Soto del Real (Madrid) una vez finalice el plenario, con el "coste físico" que ello supone.

Si los líderes independentistas presos que en los últimos meses han afrontado el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo no son puestos en libertad ahora, según Budó, deben ser trasladados de "inmediato a cárceles catalanas". "No entendemos este doble traslado de Forn. Si no pueden ser puestos en libertad de manera inmediata, como tocaría, pedimos el traslado inmediato a las prisiones catalanas", ha planteado.