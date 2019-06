Can Trias y Can Turu inician mañana sus fiestas mayores

Viladecavalls

Desde mañana y hasta el domingo, los barrios de Can Trias y Can Turu de Viladecavalls celebran sus respectivas fiestas mayores. En Can Trias, las actividades se centralizarán en la plaza del Roc Blanc y en Can Turu, en la plaza de Les Carenes de Can Turu. Después de estos dos barrios, será el turno de La Planassa (del 19 al 21 de julio), Sant Miquel de Guanteres (del 26 al 28 de julio)_y Can Corbera (del 30 de agosto al 1 de septiembre). La fiesta mayor de Viladecavalls, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de las entidades del municipio, se celebrará del 5 al 8 de julio y tendrá como epicentro la plaza de la Masia de Can Turu, en el núcleo urbano.