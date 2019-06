Òmnium pide una reacción "amplia y contundente" si hay condena

EFE

05.06.2019 | 12:04

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha pedido que el soberanismo dé una respuesta "amplia y contundente", basada en la "unidad estratégica", si finalmente el Tribunal Supremo condena a los líderes del "procés". "Ante una situación de tanta gravedad hacen falta respuestas amplias, contundentes y firmes que expresen el sentir general del país. El 80 % de los catalanes están en contra de que haya presos políticos, de la represión y quieren ejercer la autodeterminación", ha subrayado.

Mauri ha destacado que desde Òmnium Cultural no se propondrán medidas concretas porque la entidad "no tiene una hoja de ruta" concreta, sino que se arremangarán para contribuir a la "unidad estratégica", imprescindible a su juicio para "combatir la represión" del Estado. En este sentido, al ser preguntado por si avalarían la convocatoria de unas elecciones anticipadas como respuesta a la sentencia, ha indicado: "Si esto es un elemento que es de consenso, nos parecerá perfecto; si no, pues no nos lo parecerá".