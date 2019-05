El 'procés' polariza el debate entre alcaldables por Barcelona en TV3

EFE

22.05.2019 | 11:00

El debate entre alcaldables por Barcelona en TV3 ha estado marcado este martes por las acusaciones cruzadas en relación con el 'procés' y sus consecuencias, cuestiones que han polarizado buena parte de las intervenciones. La periodista Ariadna Oltra se ha encargado de moderar un debate en el que han participado Ada Colau (BComú), Manuel Valls (Barcelona pel Canvi-Cs), Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Josep Bou (PPC), Anna Saliente (CUP) y Elsa Artadi por JxCat, al no poder acudir el número uno de su lista, el exconseller preso Joaquim Forn.

Precisamente la ausencia de Forn en el debate y en la campaña ha sido motivo de denuncia por parte de diversos candidatos: "En una democracia real, yo no estaría aquí", ha dicho Artadi. También Colau, Maragall y Saliente han lamentado su ausencia, los dos primeros con referencias al "espectáculo" vivido en la sesión constitutiva del Congreso, donde se ha "gritado e increpado" a los presos independentistas electos de ERC y JxCat. Maragall ha aprovechado el debate para pedir a los espectadores que "aporten recursos a la caja de solidaridad" para pagar las fianzas de los procesados por malversación por el 1-O.

La pugna por la primera plaza que pronostican las encuestas se ha traducido en más de un duelo entre Colau y Maragall. Maragall ha alertado de que "Barcelona está a punto de convertirse en moneda de cambio de acuerdos políticos entre Podemos y el PSOE" a nivel estatal: "La cuestión es si queremos en Barcelona un gobierno que va y viene, que aquí dice 'república' y ahí -en Madrid- pacta con los represores del 155", ha agregado. La alcaldesa le ha echado en cara que no haya adoptado "medidas valientes" contra "el fraude fiscal de las grandes empresas" y los "oligopolios" ni cuando formó parte del gobierno socialista de Barcelona ni en su última etapa en la Generalitat, ya con ERC. "¿Por qué tenemos que pensar que lo hará ahora?", le ha espetado.

Por otro lado, Colau ha sacado de sus casillas a Collboni al afirmar que le sabía "muy mal" la falta de sensibilidad de los socialistas hacia las "familias" de los procesados por el 1-O. La respuesta de Collboni: "He cerrado los ojos y por un momento he pensado que estaba hablando una independentista", ha afirmado el candidato socialista, que ha acusado a la alcaldesa de "romper" el pacto de gobierno con él y dar un giro independentista. "¿Decir que Barcelona es republicana y demócrata es ser independentista?", ha replicado Colau, que ha puntualizado que fue Collboni quien "rompió" el pacto al no desmarcarse del 155.