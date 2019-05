Los tripartitos

21.05.2019 | 04:00

Desde que en 1991 se creó la formación Unió Independent per Vacarisses (UIPV) han transcurrido siete legislaturas (28 años). En todas ellas, a excepción de dos, ha gobernado este partido y en todas ellas, incluso en las que no ha tenido la vara de mando, ha sido el más votado. Los únicos dos mandatos en que no ha gobernado UIPV han sido 2007-2011 y el actual 2015-2019, y en ambos gracias a un tripartido de los partidos de izquierdas. En el primero gobernaron PSC, ERC e ICV-EUiA, con el socialista Carles Canongia como alcalde, y en el actual lo vuelven a hacer Esquerra, los socialistas y Movem Vacarisses (que incluye a ICV-EUiA), con el republicano Antoni Masana como alcalde.

El resto de mandatos ha gobernado UIPV. En la legislatura 1991-1995 lo hizo en coalición con el PSC; en las tres siguientes -entre 1995 y 2007- con mayoría absoluta y en el mandato 2011-2015 gobernó en coalición con Veïns per Vacarisses (VxV). En estos 20 años de gobierno de UIPV, Salvador Boada ha sido el alcalde, el mismo que ha encabezado todas las candidaturas de la formación desde 1991. En estos comicios, sin embargo, el alcaldable es Josep Maria Gibert, concejal de UIPV desde 1995, mientras que Boada va de número dos.