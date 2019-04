ERC se impone con claridad en la comarca

ELECCIONES GENERALES 2019

29.04.2019 | 00:39

Esquerra Republicana de Catalunya, como ha sucedido en Catalunya, ha sido la fuerza política más votada en la comarca. ERC se ha impuesto en Viladecavalls, Sant Cugat, Ullastrell, Rellinars, Castellbisbal y Vacarisses. En los únicos dos municipios del área de influencia de Terrassa en los que no ha vencido Esquerra han sido Matadepera, con triunfo de Junts per Catalunya, y en Rubí, donde el PSC se ha alzado con el primer puesto. Además del claro dominio de ERC también destaca en esta generales la recuperación socialista en todos los municipios del Vallès Occidental.

En Matadepera, Junts per Catalunya ha mantenido su hegemonia con 2.028 votos y un 28,7%, por los 1.743 de ERC, con un 24,7% de votos. A mucha distancia. en tercera posición se ha situado Ciutadans con 474 sufragios, un 6,4%. En Viladecavalls, ERC ha sumado 1.237 votos, un 26,3%, por los 944 del PSC, con 19,34. Los Comuns, que ganaron en 2016, han caído al tercer lugar con 846 sufragios y un 17,34 por ciento. También en las últimas generales Comuns se impuso en Rubí. En esta ocasión ha sido la segunda fuerza política elegida con 8.328 votos (20,09%). Ha sido superada claramente por el PSC, con 11.730 votos, un 28,30 por ciento. ERC completa el podio con 7.535 votos (18,18%). En Sant Cugat, ERC ha repetido victoria con 13.772 votos (28,30), seguido de Junts per Catalunya con 8.655 (16,735) y el PSC muy cerca, con 8.550 (16,61%).

En el resto de poblaciones con un menor número de habitantes, ERC se ha impuesto con claridad. En Ullastrell ha sumado el triunfo más destacado, con un 37,52% de los votos, 482, seguido de Junts Per Catalunya con 272, un 21,18% y el PSC ha logrado 168, un 13,07%. En Rellinars, Esquerra llega al 33,06 por ciento de los sufragios, seguido de Comuns con 97 (19,68%) y PSC con 93 (18,86%). En Castellbisbal, ERC ha recibido 1.792 votos (24,20%), una escasa diferencia con los 1.723 del PSC (23,20). Comuns, que ganaron en 2016, han sido terceros con 1.403 votos (18,8%). Por último, en Vacarisses, ERC también ha obtenido el primer puesto, con 1.024 sufragios (26,57%). El segundo puesto ha sido el PSC con 801 votos (20,78%). Comuns, con 692 (17,1%), que ganó en Vacarisses en 2016, ha finalizado tercero.