El TC avala la enseñanza en catalán siempre que se garantice aprender castellano

25.04.2019 | 13:01

El Tribunal Constitucional (TC) considera que la inmersión lingüística en catalán en las escuelas de Catalunya es constitucional siempre que se garantice también "el pleno dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria".

En una sentencia que resuelve el recurso que presentó el PP en 2009 contra la Ley de Educación de Catalunya (LEC), el TC considera inconstitucionales diez artículos de esta normativa referidos al currículo y a la evaluación, al considerar que invade competencias estatales.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, recuerda que en anteriores fallos el TC ya ha consolidado la doctrina de que "corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado".

El TS no ve incompatibilidad con ello en el artículo 10.2 de la LEC que recurrió el PP y avala que "los alumnos que se incorporen al sistema educativo sin conocer una de las dos lenguas oficiales tienen derecho a recibir un apoyo lingüístico específico".

"Los centros deben proporcionar a los alumnos recién llegados una acogida personalizada y, en particular, una atención lingüística que les permita iniciar el aprendizaje en catalán", subraya el fallo.