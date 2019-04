Ayudas municipales a jóvenes para el pago del alquiler

Castellbisbal

17.04.2019 | 04:00

Desde este mes ya se pueden solicitar las ayudas para el pago del alquiler que el Ayuntamiento de Castellbisbal concede a los jóvenes con el objetivo de facilitar su proceso de emancipación. El importe de esta ayuda, para jóvenes empadronados en Castellbisbal de 18 a 35 años, es de 150 euros mensuales durante un plazo máximo de dos años.

Este 2019, el Consistorio destinará 11 mil euros a esta iniciativa, una cifra que, según los datos de años anteriores, es suficiente para atender la demanda.

Ingresos

Además de tener entre 18 y 35 años, los jóvenes que opten a estas ayudas deben reunir otros requisitos, entre ellos de tipo económico, como, por ejemplo, que el solicitante no supere una cantidad máxima de ingresos anuales o que no sea titular de otras viviendas. Los alquileres que opten a este programa de ayudas no pueden superar los 900 euros mensuales.

Igualmente, los jóvenes deben estar empadronados en el municipio, aunque se prevé la posibilidad de conceder la ayuda a estudiantes que, por motivos excepcionales, hayan tenido que irse de la localidad, pero que acrediten haber estado empadronados por un periodo mínimo de diez años.