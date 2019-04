Visita guiada a las casas del polígono de Can Mir 

Viladecavalls

05.04.2019 | 04:00

La asociación Amics de Sant Miquel de Toudell organiza este domingo, a partir de las 10.30 de la mañana, una visita guiada a las casas del polígono industrial de Can Mir, patrimonio histórico del municipio y muy desconocidas para los vecinos de la localidad. También se presentará la nueva asociación de vecinos Les casetes de Can Mir, creada para reclamar un entorno más digno y abrir este patrimonio a todo el municipio. Una chocolatada, juegos infantiles y una sesión de música catalana actual con el dj Pam Pool completarán la jornada. Las casas de Can Mir se construyeron en 1840 y están ubicadas en la entrada del actual polígono, muy cerca de la ermita de Sant Miquel de Toudell.