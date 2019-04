Un 48% de catalanes avalan la independencia y 78,7% el referéndum, según CEO

Efe

05.04.2019 | 18:14

El barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat indica que el 48,4 % de los catalanes desean la independencia, un porcentaje que aumenta ligeramente respecto al anterior, mientras que el 78,7 % desean un referéndum de autodeterminación.

El sondeo del CEO, realizado a partir de una muestra de 1.500 encuestados entre el 4 y el 25 de marzo con un nivel de confianza del 95 %, indica que aumenta ligeramente el porcentaje de catalanes que desean la independencia, que pasan del 47,2 % al 48,4 % respecto al anterior barómetro realizado en octubre de 2018.

El porcentaje de los catalanes que no desean la independencia también se incrementa ligeramente, al pasar del 43,2 % al 44,1 %, lo que se explica en ambos casos porque ha disminuido el número de indecisos o el de aquellos que no contestan (7,5 %).

No varían significativamente, en consecuencia, los porcentajes de favorables y contrarios a la independencia, pero en la pregunta que sí que se registra una respuesta muy mayoritaria es la referente a la convocatoria de un hipotético referéndum de autodeterminación en Cataluña.

A la pregunta de si "¿los catalanes tienen derecho a decidir su futuro como país votando en un referéndum?", un 57,9 % de los encuestados responde que están "muy de acuerdo" y un 20,8 % que están "bastante de acuerdo".

Por contra, sólo el 7,9 % afirman que están "muy en desacuerdo" y el 6,9 % "bastante en desacuerdo", mientras que los catalanes que afirman que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo son el 3,9 %.

En otra de las preguntas de la encuesta: "Cree que Cataluña debería ser ...", el 39,7 % afirma que "un Estado independiente", un 26,3 % "una comunidad autónoma de España" y un 21,5 % "un Estado dentro de una España federal".